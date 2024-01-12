Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 496'dan, 2 bin 511’e yükseldi.

Bu verilere göre, 42’si ağır, 259'u orta, 107'si de hafif yaralı, toplam 408 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor.

520 İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.