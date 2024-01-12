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Dünya Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu
Dünya

Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-12 18:36:00 - 2024-01-12 18:54:15
Hamas siyonistleri rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 15 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı. Böylece 7 Ekim'den bu yana 186’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 İsrail askeri öldürülmüş oldu.

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 496'dan, 2 bin 511’e yükseldi.

Bu verilere göre, 42’si ağır, 259'u orta, 107'si de hafif yaralı, toplam 408 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor.

520 İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

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