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Dünya Hamas siyonistlere kahpeliklerinin hesabını soruyor! İsrailli polislerin vurulma anı
Dünya

Hamas siyonistlere kahpeliklerinin hesabını soruyor! İsrailli polislerin vurulma anı

Gazze şeridinde, siyonistlerin içinde olduğu araç vuruldu. Aracın infilak etme anı, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 18:06:00 - 2021-05-12 18:07:45

Filistinli mazlumlara yönelik zulmüne bu Ramazan'da da devam eden katil İsrail; çocuk, kadın ayırt etmeden yaptığı saldırılarla, kalleş yüzünü dünya kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Siyonistlerin yaptığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 56 masum sivil şehit oldu.

Kalleşliklerine pişman edildiler!

Hamas; çocuk, kadın ayırt etmeden sivilleri hedef alan İsrail'i yaptığı kalleşliğe pişman etti. Gazze şeridinde, siyonistlerin içinde olduğu araç vuruldu. Aracın infilak etme anı, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

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