Hamas siyonistlere kahpeliklerinin hesabını soruyor! İsrailli polislerin vurulma anı

Filistinli mazlumlara yönelik zulmüne bu Ramazan'da da devam eden katil İsrail; çocuk, kadın ayırt etmeden yaptığı saldırılarla, kalleş yüzünü dünya kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Siyonistlerin yaptığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 56 masum sivil şehit oldu.

Kalleşliklerine pişman edildiler!

Hamas; çocuk, kadın ayırt etmeden sivilleri hedef alan İsrail'i yaptığı kalleşliğe pişman etti. Gazze şeridinde, siyonistlerin içinde olduğu araç vuruldu. Aracın infilak etme anı, amatör kameralar tarafından kaydedildi.