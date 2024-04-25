Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Halid Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerini kaydetti.

"TEKLİF KABUL EDİLİRSE KASSAM TUGAYLARI LAĞVEDİLİR"

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hamas üst düzey yetkilisi Halid Hayya, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti. Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE DİĞER ÜLKELER "1967" İÇİN NE DİYOR?

Bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla Ortadoğu'da iki devletli çözümü reddeden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ise bu senaryoya sıcak bakması beklenmiyor. Filistinliler, İsrail'in 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği topraklar üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor. İki devletli çözüm, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından da destekleniyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan ve görüşmelerde muhatap alınan Filistin Özerk Yönetim Konseyi de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü içeren bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını hedefliyor. Özerk Yönetim'in merkezi Batı Şeria'daki Ramallah'ta bulunuyor.