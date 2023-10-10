Hamas saat vererek uyardı! 'Başlıyoruz terk edin'

Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı meşru müdafaa operasyonun ardından bölgede tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı devam ederken, Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Sözcüsü, Aşkelon sakinlerine saat vererek kenti terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanlarını arttırmasının ardından El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den kritik bir açıklama geldi. Ebu Ubeyde, İsrail'in Aşkelon kentinde büyük bir operasyon başlatacaklarını belirterek sivil halka saat 17:00'a kadar kenti terk etmeleri uyarısında bulundu.

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada "Akşam 17.00'ye kadar vaktiniz var. Ondan sonra şehir büyük bir saldırı altında kalacak." dedi.

İsrail tarihi kayıp yaşıyor!

Bölgeden gelen son bilgiye göre, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti.

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