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Gündem Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu
Gündem

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-09 17:37:00 - 2024-01-09 18:02:31
Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail ordusu, Kassam Tugayları ile sahadaki çatışmalarında kaybetmeye devam ediyor. Siyonist ordusu son 24 saatte 23'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 27 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

Katil İsrail ordusunun internet sitesindeki verilerde, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısının 2 bin 465'e yükseldiği yer aldı.

Buna göre, son 24 saatte 23'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 27 asker ve subayın yaralandığını aktarıldı.

447 İsrail askeri tedavi görüyor

Ayrıca 50'si ağır yaralı olmak üzere 447 İsrail askerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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