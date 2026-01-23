Hamas rest çekti: Savaş suçlusunun 'Barış Konseyi'nde işi yok!

Hamas, UCM tarafından aranan Netanyahu'nun konseye alınmasını kınadı. İsrail lideri, tutuklanma korkusuyla Davos'a gidemedi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan ve 60'a yakın ülkenin davet edildiği "Barış Konseyi"ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dahil edilmesini sert bir dille kınadı. Örgüt, yayınladığı resmi bildiride, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı bulunan bir ismin barışla anılan bir yapıya alınmasının, "adalet ve hesap verebilirlik ilkeleriyle taban tabana zıt tehlikeli bir gösterge" olduğunu vurguladı.

Hamas, Netanyahu'nun ofisinin daveti kabul ettiğini duyurmasına rağmen, İsrail liderinin Gazze'deki savaşı durduran ateşkes anlaşmasını sabote etmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, 3 aydır yürürlükte olan ateşkes kararına rağmen İsrail'in sivil yerleşimleri, kamu binalarını ve barınma merkezlerini hedef alarak ağır ihlaller gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail işgalini "terörün kaynağı ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit" olarak nitelendiren Hamas, gerçek istikrarın ancak işgalin son bulması ve soykırım sorumlularının yargılanmasıyla mümkün olacağını savundu.

Öte yandan, Netanyahu'nun daveti kabul etmesine rağmen İsviçre'nin Davos kentindeki açılış törenine katılamadığı ortaya çıktı. İsviçre makamlarının, topraklarına ayak basması halinde UCM'nin Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrini uygulayacaklarını bildirmesi üzerine Netanyahu'nun törene gitmekten vazgeçtiği belirtildi.

