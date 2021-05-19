Hamas o iddiayı yalanladı

İsrail medyasının, Filistinli gruplar ve İsrail yönetimi arasında perşembe günü ateşkes yapılacağı ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ve İsrail topraklarını hedef alan roket saldırılarının perşembe günü duracağı yönündeki haberlerine Hamas'tan yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada, ateşkes konusunda İsrail'le herhangi bir anlaşma varılmadığı ifade edilerek, bu konuda bir zamanlama konusunda da uzlaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca arabulucuların çabalarının ciddi ve aralıksız bir biçimde sürdüğü kaydedildi.

Daha önce İsrail'deki Kanal 12 televizyonu Mısır'ın, Tel Aviv ile Hamas arasında perşembe günü sabah 6'da yürürlüğe girecek bir ateşkes yapılması şeklindeki teklifini Hamas'ın kabul ettiğini iddia etmişti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan kaynaklar nihai bir ateşkes taslağının oluşturulmadığı ve taraflar arasındaki temasların sürdüğünü bildirmişti.