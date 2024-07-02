Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, Hamas'ın yurtdışındaki liderleri için suikast çağrısı yaptı.

''İsrail Hamas'a önemli darbeler indirmiş olsa da, grup yenilmiş olmaktan çok uzak. Hamas, hem Gazze içinde hem de dışında önemli bir savaş gücü, önemli miktarda silah, geniş bir tünel ağı ve büyük ölçüde sağlam bir liderlik yapısını koruyor.'' diyen Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat Hamas liderlerine suikast çağrısı yaptı;

''İsrail'in beyan ettiği savaş hedefleri, kabul edilebilir bir rehine serbest bırakma anlaşmasının formülasyonu da dahil olmak üzere karşılanmadığı sürece, Hamas'a yönelik baskı azaltılmamalıdır. Sahadaki güçlerimiz hedeflerine nasıl ulaşacaklarını bildiklerini kanıtladılar. Riskleri azaltmak ve güvenliklerini sağlamak için ihtiyaç duydukları kadar yoğun saldırı yetkileri de dahil olmak üzere gereken her şey onlara verilmelidir. Tereddüt veya kafa karışıklığı yaratan mesajlardan kaçınmak uygundur.

Yurt dışında yaşayan ve şu anda nispeten dokunulmaz bir şekilde faaliyet gösteren üst düzey Hamas yetkililerini hedef alma zamanı geldi.''

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