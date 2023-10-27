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Gündem Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'
Gündem

Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'

Yeniakit Publisher
2023-10-27 03:31:00 -
Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları 20. gününde de aralıksız devam etti.

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları, meşru müdafaa hakkı kapsamında bebek katili İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.

Katil İsrail bu operasyona tarihinin en insanlık dışı saldırılarıyla karşılık verdi.

Hastane bombalayıp, yaralılarla bombardımandan kaçarak hastaneye sığınan yaşlı, kadın ve çocukları hedef alacak kadar canileşen katiller, 7 binden fazla masum sivili şehit etti. Şehit edilenlerin 2 bininden fazlasıysa çocuklar oldu.

Hamas lideri İsmail Heniyye, gördükleri zulüm karşısında Müslümanlara bu akşam da çağrıda bulundu.

Heniyye, tüm İslam dünyasını Cuma günü Filistin ile dayanışma için meydanlarda gösteri yapmaya davet etti.
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Yorumlar

Rıdvan a cevap

Senin dedeni ermenistandan zorla ithal ederken Türk milletinide soran olmadı. Geldiğiniz gibi bir türlü gitmediniz.

Fatıh

Ey Devletim bizi silahlandırın bizi eğitin.. Ölüm ateşi olur o domuzları boğarız..
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