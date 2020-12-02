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Dünya Hamas lideri koronavirüse yakalandı
Dünya

Hamas lideri koronavirüse yakalandı

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Yahya Sinvar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 01:40:00 -
Hamas lideri koronavirüse yakalandı

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Yahya Sinvar'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre Sinvar'ın yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı.

Açıklamada Sinvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, karantina ve izolasyon tedbirlerini uygulayarak rutin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde son dönemde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği, aralarında Filistinli grupların mensuplarının ve liderlerinin de olduğu çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığı biliniyor.

Salgının bölgede bir sağlık krizine yol açmasından endişe ediliyor.

Yahya Sinvar kimdir?

1962 yılında Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir mülteci kampında doğdu.

İlk ve orta eğitimini bölgede aldıktan sonra, Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Dili bölümünden mezun oldu.

Genç yaşından itibaren bölgede İsrail karşıtı direniş faaliyetlerine katıldı. 1982 ve 1985 yıllarında iki kez tutuklandı. 1985 yılında "Munezzemat el Cihad vel Dava" adlı askeri ve siyasi oluşumu kurdu. Bu hareket 1987 yılında kurulan Hamas'a entegre olacaktı.

1988 yılında iki İsrail askerinin kaçırılıp öldürülmesinden sorumlu olması nedeniyle tekrar tutuklandı. 1989 yılında toplam 4 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Defalarca kaçma girişiminde bulunsa da başarılı olamadı.

Şinvar 22 yıl hapis yattıktan sonra, 2011 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest kaldığı Hamas-İsrail esir takasında serbest kaldı.

Gazze Şeridi'ne dönerek Hamas içerisindeki faaliyetlerine devam eden Sinvar, 2017 yılının Şubat ayında Hamas'ın Gazze Şeridi lideri olarak seçildi. Sinvar, görevi Hamas'ın üst düzey isimlerinden olan İsmail Haniye'den devraldı.

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