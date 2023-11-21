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Gündem Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!
Gündem

Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:37:00 - 2023-11-21 22:50:48
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı!

Hamas hareketinin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin en büyük torunu şehit oldu.

Heniyye’nin en büyük torunu, gazeteci Cemal Muhammed Heniyye'nin katil İsrail'in saldırılarında şehit olduğu öğrenildi.

Cemal Muhammed Heniyye'nin Gazze'deki bombardımanda kızıyla birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Mücahid Hamas'ın lideri Heniyye, bugüne kadar birçok yakınını şehadete uğurlamıştı.

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