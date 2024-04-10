Hamas lideri Heniyye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu şehit oldu!

Heniyye, katillerin saldırısından sonra yaptığı açıklamasında, "Düşman, oğullarımı öldürerek pozisyonumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa hayal görüyor demektir" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 187 gündür devam ediyor. Şati Mülteci Kampı’na düzenlenen siyonist saldırıda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.

Heniyye, yaptığı açıklamada, oğullarının ve torunlarının İsrail saldırısında hayatlarını kaybettiğini doğrulayarak, öldürülen çocuklarının Hazem, Amir ve Muhammed olduğunu söyledi. Haniye, "Bu acı ve kanla halkımız, davamız ve ulusumuz için umut, gelecek ve özgürlük oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca İsrail saldırılarında bugüne kadar 60 aile üyesinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yer değiştirme var" şeklinde konuştu.