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Gündem Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!
Gündem

Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 23:59:00 - 2024-04-26 00:39:42
Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!

Hamas lideri İsmail Haniyye, Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatı sebebiyle İsmailağa Cemaati'ne ziyarette bulundu.

İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) on binlerin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hamas lideri İsmail Haniye ve yönetim kadrosu, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi’nin vefatı sebebiyle cemaate taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Hamas yönetimi paylaştı.

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