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Gündem Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"
Gündem

Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"

Yeniakit Publisher
2023-10-27 02:35:00 -
Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

Heniyye, akşam geç saatlerinde yayımladığı video kaydında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez." ifadelerine yer verdi.

İslam dünyası ile dünyadaki tüm insanlara Filistin için dayanışma çağrısında bulunan Heniyye, "İslam ve Arap milletinin halkalarına, direnişi parayla, silahla ve teknolojiyle desteklemeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

"Meşru direniş hakkını açıkça destekleyen tüm cesur sesleri ve duruşları selamlıyorum." ifadesini kullanan Heniyye, tüm dost ülkelere, İsrail'in, Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ibadethane ve evlere yönelik saldırılarını durdurmaları için tüm platformlarda gerekli tüm baskıyı uygulamaları çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Heniyye, "İşgalci İsrail, uğradığı stratejik saldırı ve ağır yenilgi nedeniyle toparlanamayacak. Başta Refah Sınır Kapısı olmak üzere tüm kapıların açılması ve Gazze'nin ihtiyacı olan her şeyin kısıtlamasız ve koşulsuz olarak girdirilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum. Düşmanın Gazze'ye neyin gireceğini kontrol etmesi, kabul edilemez." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 gün geçti. Kassam Tugayları öncülüğündeki direniş, sınırlarını koruyor ve mesajlarını güçlü bir şekilde gönderiyor. Savaşın 20. gününde Gazze'deki direnişin iyi durumda olduğunu vurguluyoruz."

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Yorumlar

Halifemiz olsaydı böyle olmazdı..

havadan bombalayarak binaları yıkıp yer açacaklar, tünellerede gaz verecekler, bütün bunlar olurken islam ülkeleri izlerse Allah belasını verecek..bugün onlar yarın diğer ülkeler bu zulme uğrayacak..çünkü müslümanlar sessiz kalırsa zulmü hakediyor..

Timur han

Filistin diren İsrail götüne guvenemiyor kara harekatı yapamaz hamas İsrailli gottoslari sahada gömecek İslam ülkeleri füze vermeli İsrail yerle bir olmalı eyyy Filistin Timur taktiği savaşın gün gelir türk büyük türk İsrail'den de hesap sorar
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