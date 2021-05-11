Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı

Doğu Kudüs'de Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldıran İsrail polisi ve radikal Yahudilere cevap Hamas'dan geldi. Kudüs Günü'nü kutlayan radikal Yahudiler Hamas'ın roketle karşılık vermesi üzerine çil yavrusu gibi dağıldılar.

Hamas uyarmıştı

Hamas, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas ayrıca Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçerken, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde halka açık sığınaklar açılmıştı. Yetkililer, alınan kararın ordu tarafından değil, belediye tarafından alındığını açıklamıştı.