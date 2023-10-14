"Hamas İsrailli çocukları öldürüyor" diyerek algı yapan CNN muhabiri özür diledi

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Risk, gazetelerin "Kassam Tugayları'nın İsrail'de çocukları öldürdüğü, kafalarını kestiği ve sivilleri hedef aldığı" yönündeki iddiaları ve sonrasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Kassam Tugayları'nın çocukları öldürmesi ve kadınlara saldırması hikayesinin geri çekilmesiyle ilgili Washington Post ve Los Angeles Times'ta çıkan haberleri takip ettiklerini belirten Rişk, İsrail'in Kassam Tugayları'nın işlediğini ileri sürdüğü zulümlerle ilgili anlattıklarının sahte ve yalan olduğunu tüm dünyanın öğreneceğini ifade etti.



Batı medyasına çarpıtılmış sahte bilgi ve materyalleri doğrulamaları çağrısında bulunan Rişk. söz konusu iddiaların hiçbirinin kanıtlanmadığını ve bu iddiaları destekleyecek somut delillerin de sunulmadığını vurguladı.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğüne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

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Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

HAMAS DA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilmişti.

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." değerlendirmesinde bulunulmuştu.





CNN MUHABİRİ İDDİALARI HABERİ DOĞRULAYAMAYIP ÖZÜR DİLEDİ

İsrail Başbakanlık ofisinin söz konusu iddiaları kendileri canlı yayındayken ortaya attığına işaret eden Sidner, "İsrail hükümeti bugün, bebeklerin kafasının kesildiğine dair iddiaları teyit edemiyor. Ben sözlerim hakkında daha dikkatli olmalıydım. Özür dilerim." ifadesini kullandı.

Sidner, İsrail Başbakanlık Ofisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu iddiaları dile getirdiğini ve kanıtları olduğunu düşündüğünü belirterek, "Sonra bundan (iddialardan) vazgeçtiler." ifadesine yer verdi.

Bu paylaşım üzerine bir kullanıcı Sidner'e, "İnsanlar bu kadar edepsiz olmak zorunda değil Sara. Ne yazık ki internet yanlış yargılamaların yapıldığı ve başkalarıyla paylaşıldığı bir yer olmamalı." şeklinde tepki gösterdi.

Sidner ise söz konus kullanıcıya, "Ben yanıltıldığımızı iddia ediyorum. Hükümet başkanlarının söylediğini haberleştiriyorum. Haber kuruluşları bunu yapar. Bu, yöneticilerin söylediği bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı haberde, Hamas'ın bu iddiaları reddettiğini de söyledim." yanıtını verdi.