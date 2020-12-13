Hamas: İsrail'le yeniden güvenlik iş birliğine başlanması uzlaşı önünde büyük bir engel

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin yönetiminin İsrail'le güvenlik iş birliğine geri dönme kararının, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı önünde büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Hamas'ın 33'üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle harekete bağlı El-Aksa Televizyonu'na konuşan Heniyye, "Filistin yönetiminin, önceki kararından geri adım atarak İsrail'le yeniden güvenlik iş birliğine başlaması, arzuladığımız uzlaşının gerçekleşmesinin önünde büyük bir engel oluşturdu." dedi.

Filistin meselesinin "sözde Yüzyılın Anlaşması planı, Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve normalleşme anlaşmaları" kanallarıyla tasfiye edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Heniyye, bunlara karşı gelebilmek için ulusal bir birlik ortamı oluşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Heniyye, Hamas'ın ve diğer direniş gruplarının, tutukluların özgürlüğüne kavuşması için sessizce ve bilinçli bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden bunlar hayata geçirilemedi.