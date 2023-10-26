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Dünya Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu
Dünya

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 18:57:00 - 2023-10-26 19:02:18
Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarında 22 esir hayatını kaybetmişti

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Yorumlar

Bu kullanilan yadak silahlarin birkac tanesi siyonist israil-abd-ingiltete-almanta-italya-hollanda -yunanistan-fransa vs SOYKIRIM SICILLI ULKELERDE PATLASA....empati ysparlar mi acep bu katiller

.........

ardahanlı

BREND yalancı yıllardır müslümanlara iftıra şarlatanın ta kendisidir.Vijdansızçoluk çocuk katliamını ve batıda bazı ülkeleri haklı çıkarmak için mücadele ediyorsun Yazıklar olsun sana
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