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Aktüel Hamas: İsrail'in Filistin köyünü yıkması etnik temizliktir
Aktüel

Hamas: İsrail'in Filistin köyünü yıkması etnik temizliktir

Yeniakit Publisher
2020-11-07 02:27:30 -
Hamas: İsrail'in Filistin köyünü yıkması etnik temizliktir

GAZZE (AA) - Gazze'deki İslami direniş hareketi Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalında yer alan Hammisa Bedevi köyünü yıkmasının bir etnik temizlik olduğunu duyurdu.

AA muhabirine konuşan Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "İsrail'in köyü yıkması, Siyonist kurumlarının Filistin halkına karşı yürüttüğü bir etnik temizliktir" dedi.

"Bu ihlal tüm örflere ve uluslararası kuralların ihlalidir" diyen Kasım, uluslararası baskının zayıf olmasının işgal güçlerini bu siyaseti sürdürmesi konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Kasım, bu tür siyasetlerin işgalin genişlemesine karşı gerçek bir direnişi gerekliği kıldığına dikkat çekti.

İsrail askerleri geçen salı, Tubas kentinin doğu kırsalında yer alan Hammisa Bedevilerine ait köye baskın düzenleyerek 23 bedevi ailenin oturduğu 11 evi yıkmıştı. Yıkım sonucunda köy ahalisinden 85 kişi açıkta kalmıştı.

İsrail askerleri sabah saatlerinde de aynı bölge yakınlarında Filistinlilere ait tarım araçlarına, güneş enerji panellerine ve su tankerlerine el koymuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yaşayan Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

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