Hamas: İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmanın tek yolu direniş

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurmanın tek yolunun, "işgale karşı her türlü mücadele ve direniş" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Aruri, Ramallah'ta İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın babasını telefonla aradı.

Aruri, "Hareketin, tüm Filistinlilerle birlikte işgalciler ve Yahudi yerleşimcilerle mücadeleye, Batı Şeria'yı ilhak ve işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirme planlarını bozmaya devam edeceğini" vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cuma günü 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince karnından vurulduğunu ve hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

