  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin
Dünya Hamas İsrail ve ABD 'in Gazze'ye yapacakları kara harekatının planlarını açıkladı
Dünya

Hamas İsrail ve ABD 'in Gazze'ye yapacakları kara harekatının planlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 07:19:00 -
Hamas İsrail ve ABD 'in Gazze'ye yapacakları kara harekatının planlarını açıkladı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.

Hamas yöneticisi Meşal, bir grup gençle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılara ve akabinde yaşanan gelişmelere değindi.

İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti.

ABD'nin üç yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti.

Meşal, diğer bir yolun ise ABD'nin, direniş güçlerinin tünellerdeki gücünü bildiği için uzmanlarıyla birlikte müdahale edeceğini ve dolayısıyla Gazze'nin derinliklerine nüfuz etmek ve sinir gazı silahları kullanarak direnişçileri tünellerde bir süreliğine felç etmek için generaller, modern mühimmat ve rehineleri kurtarma konusunda uzman olan Delta Gücü'nü gönderdiğini aktardı.

Hamas yöneticisi Meşal, üçüncü yolun birinci ve ikinci yol tamamladıktan sonra gerçekleştirileceğini ve bunun taktiksel bir plan olduğunu, kuzeyden denizden veya kemer şeklinde veya kapsamlı bir şekilde giriş yapılmasının planlandığını, son iki gündür Han Yunus'un doğusunda nabzı ölçmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti.

Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

Meral Akşener’den Hamas’a skandal Sözler" target="_blank">
Tam da Siyonistlerin istediği gibi! Meral Akşener’den Hamas’a skandal Sözler
Tam da Siyonistlerin istediği gibi! Meral Akşener’den Hamas’a skandal Sözler

Gündem

Tam da Siyonistlerin istediği gibi! Meral Akşener’den Hamas’a skandal Sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'yı rahatsız edecek Hamas çıkışı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'yı rahatsız edecek Hamas çıkışı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'yı rahatsız edecek Hamas çıkışı!

Erdoğan'ın cesur Hamas sözleri rahatsız etti! İsrail'den flaş Türkiye açıklaması
Erdoğan'ın cesur Hamas sözleri rahatsız etti! İsrail'den flaş Türkiye açıklaması

Gündem

Erdoğan'ın cesur Hamas sözleri rahatsız etti! İsrail'den flaş Türkiye açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!
Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!

Siyaset

Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak Hamas çıkışı!

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu
Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Dünya

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı!
İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı!

Siyaset

İzleyen siyonistin vekili konuşuyor sandı!

Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"
Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"

Gündem

Hamas lideri: "Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak"

Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'
Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'

Gündem

Hamas liderinden Müslüman kardeşlerine çağrı! 'Meydanlara çıkın'

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Dünyanın terör örgütü ABD ve maşaları AB ve Avrupa ve katıl İsrail Allah CC laneti üzerlerine olsun amin amin amin

43

israile ait gizli bilgileri açıklamayınki adamlar plan değiştirmesin sürekli biraz akıllı davranınki zalimlere karşı zafer kazanasız gazzede halep şam bağdat kabil daha niceleri gibi sadece gazze değil filistinin bütün şehirleri suriye gibi yıkılmış birleşin bütün filistin direniş örgütlerini tek çatı altında sonra filistinin diğer şehirlerindeki halkta gazze halkıyla birleşsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23