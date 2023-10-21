Hamas: İsrail saldırganlığı durursa...
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi bürosu yetkililerinden Nazzal, siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurması halinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılacağını açıkladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi bürosu yetkililerinden Nazzal, siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurması halinde tüm sivil rehinelerin serbest bırakılacağını açıkladı.
Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada siyonist rejimin ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivil rehineleri serbest bırakacağını açıkladı.
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