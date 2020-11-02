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Aktüel Hamas: İsrail, normalleşme anlaşmalarının ardından yerleşim saldırganlığını artırıyor
Aktüel

Hamas: İsrail, normalleşme anlaşmalarının ardından yerleşim saldırganlığını artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:46:11 -
Hamas: İsrail, normalleşme anlaşmalarının ardından yerleşim saldırganlığını artırıyor

GAZZE (AA) - Hamas, işgalci İsrail'in, bazı Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği normalleşme anlaşmalarının ardından yerleşim birimleri saldırganlığını tırmandırdığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinlilere ait tüm iş yerlerini yıkma projesini onaylamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından yerleşim saldırganlığını artırıyor." dedi.

Normalleşmenin, işgal güçlerinin Filistin toprakları ve Filistinliler aleyhindeki saldırı iştahını kabartacağı konusunda uyardıklarını anımsatan Kasım, bunun şu anda gerçekleştiğini kaydetti.

Kasım, bu yerleşim projesinin, işgal güçlerinin yürüttüğü etnik temizlik politikasının devamı olduğunu aktardı.

İşgal güçlerinin ülkenin gerçek sakinlerini tehcir etme metodunu kullandığına işaret eden Kasım, bu davranışın, işgal güçlerinin yayılmacı ve suçlu eğilimini yansıttığını söyledi.

Kasım, işgal güçlerinin, Filistin-Arap kimliğini silmeye, yerleşim birimleri dayatmasıyla bu kimliği tahrif etmeye çalışarak özellikle Kudüs şehrini hedef aldığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Kasım, yerleşim projesinin, Arapların ve Müslümanların hissiyatı karşısında işgal güçlerinin gerçek bir sorumsuzluğu olduğunu kaydetti.

- İsrail'den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, "Silikon Vadisi" inşa etmek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinlilere ait tüm iş yerlerini yıkma projesini onayladığını duyurmuştu.

Belediye açıklamasında, bu projeyle Doğu Kudüs'ü kalkındırmayı hedeflendiği ileri sürülerek, bölgede bulunan tüm iş yerlerinin Doğu Kudüs'ün İseviyye ve Umm Tuba mahallelerine nakledileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün adeta atan kalbi konumunda olan Vadi el-Cevz bölgesi, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölge surlarına da yakınlığıyla önem arz ediyor.

İsrail'in Silikon Vadisi projesine karşı çıkan Filistinlilere göre, Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs’teki Yahudi varlığını güçlendirmeyi ve kentin Arap-İslam kimliğini silmeyi hedefliyor.

- İsrail'le normalleşme anlaşmaları

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

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