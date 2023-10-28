Hamas: "İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız”

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, “İsrail Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız” dedi.

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 22’nci gününde sürüyor. Hamas tarafından esir olarak tutulanların serbest bırakılması için Katar arabuluculuğuyla çalışmalar sürerken, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde açıklama yaptı. Ellerindeki çok sayıda esir olduğunu belirten Ubeyde, “İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız” ifadelerini kullandı.

Ubeyde, “Düşman esir dosyasını bir kerede kapatmak isterse biz buna hazırız. Eğer adım adım gitmek istiyorsa biz buna da hazırız” şeklinde konuştu.