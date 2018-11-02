Hamas: İngiltere Filistin halkından özür dilemeli

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, kültürel ve tarihi varlığı bulunan bir halka karşı tarihi bir katliam işledi. İngiltere'nin, tarihi Filistin topraklarından zorla göç ettirilen mültecileri vatanlarına geri döndürüp zararlarını tazmin edecek, özgürlük ve bağımsızlık haklarını savunacak somut adımlarla Filistin halkından özür dilemesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin hak sahiplerine haklarını iade ederek hatasını düzeltmekle sorumlu olduğuna işaret edildi.

İsrail'in varlığının "geçersiz" olduğunu vurgulayan Hamas, İsrail'i hiçbir gerekçe ya da koşul altında tanımanın da mümkün olmadığını bildirdi.