Hamas ile İsrail arasında 'ateşkes görüşmesi' iddiası!

İhlas Haber Ajansı, adı açıklanmayan iki Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberde, Hamas'ın ateşkese açık olduğunu ancak bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu yazdı.

İHA'nın haberinde ateşkes iddialarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

İsrail ve Hamas’ın ateşkese açık oldukları fakat anlaşmazlıkların devam ettiği belirtildi. Mısırlı kaynaklar, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin listesini tek taraflı olarak belirlemek istediğini ve İsrail güçlerinin önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesini talep ettiğini ifade etti.

İsrail'in Hamas'ın esir listesini belirlemesini kabul ettiğini aktaran kaynaklar, İsrail’in ateşkesin zamanını ve süresini belirlemeden önce bir zaman çizelgesi ve esir listesini görmeyi talep ettiğini söyledi. Kaynaklar, İsrail’in Hamas’ın talep ettiği önceden belirlenmiş hatların gerisine çekilmesi konusundaki istediğini ise kabul etmediğini aktardı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde ise, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani’nin geçtiğimiz cuma günü Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldiği belirtildi.

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Ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve esirlerin serbest bırakılmasının ele alındığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiği aktarıldı. Söz konusu görüşme, Barnea'nın hafta başında Doha'ya yapacağı ziyaretin İsrail hükümeti tarafından iptal edilmesinin ardından gerçekleşti.