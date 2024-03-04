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Gündem Hamas ile İsrail arasında ateşkes! Hamas yetkilisi o tarihi işaret etti
Gündem

Hamas ile İsrail arasında ateşkes! Hamas yetkilisi o tarihi işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:16:00 - 2024-03-04 17:27:19
Hamas ile İsrail arasında ateşkes! Hamas yetkilisi o tarihi işaret etti

Lahey'de ihtiyati tedbir kararının alınmasına karşın Gazze'de soykırıma devam eden İsrail ile sahada siyonist askerlere hezimet yaşatan mücahid Hamas arasında yapılacak ateşkesin tarihine ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail ile topraklarını işgalcilere karşı savunan mücahid Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar sürüyor. Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'deki temaslarına 2'nci gününde devam ederken, ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi ABD basınına 10 Mart'ta başlayacak Ramazan öncesinde yapılması beklenen anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının ilk haftasını işaret etti

Wall Street Journal'a konuşan yetkili, sürecin yavaş ilerlediğini, bu nedenle anlaşmaya Ramazan öncesi varılmasının pek mümkün olmadığını belirtti. Yetkili, anlaşmanın Ramazan’ın başlamasının ardından ilk hafta sonu yapılmasının daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi.

Gazetede yer alan haberde ayrıca, arabuluculuk yapan Mısırlı ve Katarlı yetkililerin Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar ile en az 1 haftadır temasa geçmediği aktarıldı.

Dün adı açıklanmayan başka bir Hamas yetkilisi ise yaptığı açıklamada, “İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24-48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” ifadesini kullanmıştı.

"Ateşkes görüşmelerinde önemli ilerlemeler var"

Mısır devlet televizyonu, Kahire'de Hamas yetkilileri ile devam eden müzakerelerde "önemli ilerlemeler" kaydedildiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail, Hamas'ın hayatta olan esirlerin listesini vermeyi reddettiği gerekçesiyle Kahire'de gerçekleştirilecek esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmelerine müzakere heyeti göndermeyeceğini açıklamıştı.
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