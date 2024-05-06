'Hamas ile İsrail arasında anlaşma ihtimali neredeyse sıfır!'

İsrail'in bebek katili başbakanı Netanyahu, “Hamas’ın taleplerini kabul etmeyeceğiz. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşacağız.” açıklaması yapmıştı.

Hamas lideri mücahid Heniyye, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti.

İsrailli yetkililere göre ise Kahire’deki görüşmelerin ardından Hamas ile rehine anlaşması sağlanması ihtimali “neredeyse sıfır”. İsrail basını Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmanın “çökmek üzere” olduğunu yazdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da, "Kahire'deki müzakereler sona erdi. Hamas heyeti, hareket liderleriyle istişare etmek üzere kentten ayrıldı." ifadesi kullanıldı.