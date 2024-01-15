Hamas ikisinin de öldürüldüğünü duyurdu! İsrail'i zora sokacak gelişme
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky’nin İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldüğünü açıkladı.
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirler Yossi Sharabi ve Itay Svirsky’nin İsrail'in saldırılarında öldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları, Sharabi ve Svirsky’nin cansız bedenlerine ait video yayınladı.
Kassam Tugayları’nın yayınladığı videoda yer alan başka bir İsrail esir Noa Argamani ise İsrail hava saldırısında yaralandığını açıkladı.
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