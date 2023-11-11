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Gündem Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an
Gündem

Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist teröristlerin imha edildiği an

Yeniakit Publisher
2023-11-11 15:01:00 - 2023-11-11 15:07:36

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Beyt Hanun'da bir binada konuşlanan İsrail askerlerini vurduğu anların görüntülerini yayınladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda yer alan askerleriyle Hamas mensupları arasında çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun kentinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların görüntülerini paylaştı. Hamas mensuplarının bir binada konuşlanan 2 İsrail askerini etkisiz hale getirdiği anlar kameraya yansıdı.


İsrail ordusu, 27 Ekim akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne kara operasyonlarını genişletmişti. Kara operasyonlarının genişletilmesi sonucu İsrail askerleriyle Hamas mensupları arasında sınıra yakın noktalarda başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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