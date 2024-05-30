Hamas görüntüleri paylaştı! Siyonist ordusunu dünyaya rezil eden anlar

Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki çatışmalar kapsamında Yabna Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait 3 "Merkava" tipi tank, "Yasin-105" roketiyle vuruldu.

Dar Selam Cami çevresinde de "Merkava" tipi bir tank daha isabet alındı, Tel Zarub'un arka bölgesine sızan İsrail güçleri havan topuyla vuruldu.

Refah'taki Tennur Mahallesinin doğusunda da 5 askerden oluşan İsrail piyade birliği anti-personel mayınıyla hedef alındı; İsrail güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Ayrıca Şevke beldesi yakınlarında anti-personel patlayıcıyla 3 İsrail askeri hedef alındı.

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Kudüs Seriyyelerinin yaptığı açıklamaya göre de Yabna Kampı'ndaki Kavs bölgesiyle Tel Zarub bölgesine girmeye çalışan İsrail askerleri ve teçhizatı havan mermisiyle vuruldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki operasyonlar

Kassam Tugayları açıklamasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de "Merkava" tipi tank patlayıcıyla hadef alındı.

Ayrıca el yapımı olan ve televizyon ekranına benzediği için "televizyon patlayıcısı" denen bomba türüyle Beyt Lahiya'ya girmeye çalışan İsrail ordusuna ait bir tank infilak etti, ölen ve yaralananlar oldu.

Şeyh Zayid Camii yakınlarında da "Yassin-105" füzesiyle "Merkava" tipi bir tank daha vuruldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de bir evin içine gizlenmiş İsrail güçleri, TBG tipi top mermisiyle hedef alındı, ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 291’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.