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Aktüel Hamas: Gazze'den ablukanın kaldırılmasının İsrail tarafından ertelemesini kabul etmeyeceğiz
Aktüel

Hamas: Gazze'den ablukanın kaldırılmasının İsrail tarafından ertelemesini kabul etmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2020-11-03 04:12:10 -
Hamas: Gazze'den ablukanın kaldırılmasının İsrail tarafından ertelemesini kabul etmeyeceğiz

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması icraatlarına ilişkin İsrail'in yürüttüğü uzatma ve erteleme halinin Hamas tarafından katiyen kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ablukanın devamının sorumluluğunu yüklenir halkımızdan ablukanın kaldırılması icraatları konusunda yürüttüğü erteleme ve uzatma halini katiyen kabul etmeyiz." ifadeleri yer aldı.

"Halkımızın önünde ablukayı kırmaktan ve siyonist işgale taleplerini yerine getirmesi için baskı yapmaktan başka çaresi yok" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ablukanın sona erdirilmesi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için tüm kapıları sürekli çalmayı sürdürecekleri vurgulandı.

Hamas'ın Başkan Yardımcısı Halil Hayye, eylül başında yaptığı açıklamada, İsrail'le yapılan son sükunet anlaşmasının süresinin bitmek üzere olduğunu Filistin direnişinin Gazze'ye ablukanın devamını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtmişti.

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