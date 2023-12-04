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Dünya Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!
Dünya

Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:56:00 -
Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!

Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yandığını söyledi.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yandığını söyledi.

Ebu Zuhri, Hamas'ın Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geniş kapsamlı bir Batı koalisyonunun desteği ve her yerden gelen paralı askerlerle İsrail'in Gazze'ye her saat tonlarca bomba yağdırdığına vurgu yapan Ebu Zuhri, "Gazze, modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki direnişi alkışlamanın yeterli olmadığına dikkat çeken Ebu Zuhri, vakit geçmeden ümmetin tüm fertlerinin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

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