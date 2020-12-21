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Aktüel Hamas: FKÖ'ye katılımımız bazı Arap ülkelerince veto ediliyor
Aktüel

Hamas: FKÖ'ye katılımımız bazı Arap ülkelerince veto ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 00:23:39 -
Hamas: FKÖ'ye katılımımız bazı Arap ülkelerince veto ediliyor

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesine katılımının bazı Arap ülkelerince veto edildiğini belirtti.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Arap ülkeleri, Hamas'ın FKÖ'ye katılımını veto ediyor. Ancak, Hamas'ın, bunlardan etkilenmeyeceğini ve sabitelerimiz ile konumumuzdan ödün vermeyeceğimizi herkes bilsin." ifadesini kullandı.

Bedran, söz konusu ülkelerle ilgili bilgi vermedi.

Filistin yönetiminin, İsrail ile güvenlik işbirliğine geri dönmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bedran, alınan bu kararın, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecini sekteye uğrattığını ve sadece Hamas ve Fetih değil tüm Filistin ilişkilerinin dengesini bozduğunu kaydetti.

Uzlaşının gerçekleşmemesinin, bu konudaki çabaların sürmeyeceği anlamına gelmediğini belirten Bedran, Hamas'ın, FKÖ'nün yeniden yapılandırılması konusunda Fetih ile temasları yoğunlaştırdığını aktardı.

Bedran, FKÖ'nün Filistin yönetiminin temeli olduğunu ve Hamas olarak bu kurum içinde yer almayı ve onu etkin hale getirmeyi istediklerini vurguladı.

İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmedeki amacının, Filistinlileri "Arapların onları yalnız bıraktığı" düşüncesine ikna etmek olduğunu vurgulayan Bedran, "Ama biz, Arap halklarının çoğunun Filistin'den yana olduğunu ve yöneticilerin normalleşme adımlarının halkları temsil etmediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini bildirmişti.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Filistin'i uluslararası platformlarda temsil etmek için 1964'te kurulan FKÖ bünyesinde yer almıyor.


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