Hamas: Filistin davasındaki değişikliklerle mücadele için geniş katılımlı istişareler planlıyoruz

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurması üzerine, Filistinli gruplar ve ulusal isimlerle kapsamlı istişareler yapmayı planladığını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin davasındaki değişen koşulların üstesinden gelmek için ulusal stratejiyi ele almak üzere Filistinli gruplar ve önde gelen kişilerle istişarelerde bulunulacağını belirtti.

İstişarelerin merkezinde "Kudüs, Filistin toprakları, geri dönüş hakkı ve İsrail ile normalleşmenin reddi" gibi konuların olacağını aktaran Nunu, söz konusu toplantı kararının Ramallah yönetiminin, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlama kararı doğrultusunda alındığına dikkati çekti.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.



