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Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde, terörist İsrailli komutanın öldürülmesi görüntülerinin olduğunu açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:57
Hamas: Elimizde İsrailli komutanın öldürülme görüntüleri var

Kassam Tugayları'nın, geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği anma programında konuşan Sinvar, Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin halkına iyi bir yaşam sağlamak için kararlı olduğunu belirtti.

"Başka şeylere de hazırız"

Ablukayı anlaşmayla, ara bulucularla ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'yle kırmaya karar verdiklerini dile getiren Sinvar, "Bunlar dışında da başka şeyler gerektiğinde ona da hazırız." dedi.

"Roketlerimizin, çocuklarımızın sütü, ilacı ve gıdamız ile takas edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun ablukanın sürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Sinvar, İsrail'in Gazze'ye yönelik son dönemde olayları tırmandırmasına ilişkin de "Düşman 2014 yılından beri Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından sessizliğimizin boşuna olmadığını fark etti." sözlerine yer verdi.

"Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülme görüntüsü var"

"Hamas'ın, öncesine göre daha güçlü ve daha dikkatli roketlere sahip olduğunu" vurgulayan Sinvar, fazla ayrıntı vermeden "Kassam'ın elinde İsrailli komutanın öldürülmesi görüntüleri var." diye konuştu.

Sinvar, Filistin'de ulusal birlik için ciddi bir diyaloğun başlatılması adına Fetih Hareketi ve Filistinli diğer gruplara masaya oturmaları çağrısında bulundu.

Suikast silahı Sinvar'a verildi

Programın sonunda, Kassam'ın saha komutanlarından biri, geçen pazar Han Yunus'a sızan İsrail özel kuvvetlerinden ele geçirilen suikast silahını Sinvar'a verdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen anma programına, Hamas yetkililerinin yanı sıra Mısır istihbarat teşkilatında Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık da katıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:57
  1. Hamas
  2. İzzeddin el-Kassam Tugayı
  3. Yahya Sinvar
  4. İsrail
  5. Gazze
  6. İsrailli komutan

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