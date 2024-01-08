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Gündem Hamas duyurdu! İsrail ordusunu dünyaya rezil ettiler
Gündem

Hamas duyurdu! İsrail ordusunu dünyaya rezil ettiler

Yeniakit Publisher
2024-01-08 22:06:00 -
Hamas duyurdu! İsrail ordusunu dünyaya rezil ettiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun "başarısız" olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki "başarısız" esir kurtarma girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, direniş güçlerinin "İsrailli esiri kurtarmak için onun bulunduğunu düşündükleri yere sızan İsrail güçleriyle çatışmaya girdiği" kaydedildi.

Esir kurtarma girişimi başarısız oldu

İsrail güçlerinin çatışmada öldüğü ve yaralandığı, ekipmanlarına el konulduğu ve esir kurtarma girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları 8 Aralık 2023'te de bir esirin kurtarılması için gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını, çıkan çatışmada esirin öldüğünü, onu kurtarmaya gelen İsrail askerlerinde de ölen ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı.
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İsrail ordusu ise daha sonra yaptığı açıklamada, esirin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını bildirmişti.

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