Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta
Belçika'nın siyonist İsrail'e silah satışı vatandaşları ayağa kaldırdı.
Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmü sürerken, Batı ülkelerinin siyoniste karşı takdire şayan eylemleri sürüyor.
Hamas'ın mücadelesiyle dünya genelinde oluşan farkındalık Belçika'ya da ulaştı.
Belçika'nın Valon bölgesinde bir grup gösterici, ülkelerinin İsrail'e silah satışını yasaklaması çağrısıyla protesto düzenledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 219 gündür devam ederken, Belçika’da İsrail’e yapılan silah satışı protesto edildi. Valon bölgesinde yer alan Namur şehrinde bir araya gelen bir grup gösterici, Belçika'nın İsrail'e silah satışını yasaklaması çağrısıyla protesto düzenledi. Eylemciler, Valon bölgesinde üretilen silahların İsrail'e satışına son verilmesi için Valon Parlamentosu'nu da derhal karar almaya çağırdı.
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Göstericiler, parlamento binası önünde düzenledikleri protestoda, “Belçika'dan giden silahlarla İsrail Gazze'de katliam yapıyor”, “Soykırımı durdur”, “Susmak ortak olmaktır” ve “Silah satışını durdurun” yazılı pankartlar açtı. Sessiz bir şekilde parlamento önünde protesto yapan kalabalığa polisler eşlik ederken, protestonun ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
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