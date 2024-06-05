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Gündem Hamas dünyaya duyurdu! Heniyye'den ateşkes açıklaması
Gündem

Hamas dünyaya duyurdu! Heniyye'den ateşkes açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-05 19:34:00 -
Hamas dünyaya duyurdu! Heniyye'den ateşkes açıklaması

İsrail kan gölüne çevirdiği Gazze'de savaşı devam ettirmek isterken; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den ateşkes açıklaması geldi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar 243 gündür devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı açıklamada savaşın tamamen durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi ve İsrailli esirlerle Filistinli mahkumların takasına dayanan herhangi bir ateşkes önerisine "ciddi ve olumlu" yanıt vereceklerini açıkladı. Heniyye, Hamas’ın "halkın iradesini ve yiğit direnişini yansıtan bu duruşun rehberliğinde" müzakerelere başladığını söyledi.

Hamas heyeti Doha'da

Hamas heyeti, Katar’ın başkenti Doha’da Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile görüştü. Görüşmede, İsrail'in son rehine anlaşması önerisi ele alındı. Al-Thani ve Kamel, daha önce Doha’da bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını ele almıştı.

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