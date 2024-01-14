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Gündem Hamas bozguna uğrattı! İsrailli general dünyaya duyurdu: Başaramayacağız!
Gündem

Hamas bozguna uğrattı! İsrailli general dünyaya duyurdu: Başaramayacağız!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 16:09:00 -
Hamas bozguna uğrattı! İsrailli general dünyaya duyurdu: Başaramayacağız!

Siyonistlerin Gazze'de sivilleri hedef alan bombardımanı en vahşi şekilde sürerken, İsrailli generalden bomba bir itiraf geldi. İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.

"İsrail ordusunun başaramayacağını biliyoruz"

Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

'Hamas'la anlaşma yapılmalı'

Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.

Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

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