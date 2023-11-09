Hamas açıkladı! Katiller hava saldırısında İsrailli rehine askeri öldürdü
Gazze'ye yönelik hava saldırısında Kassam Tugayları'nın rehin tuttuğu İsrail askerinin öldüğü açıklandı.
Siyonistler 7 Ekim'den bu yana Gazzeli mazlumlara aralıksız olarak saldırıyor.
Katil İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 11 bine ulaştı. 4 bini aşkın bebek ve çocuk da hayatını kaybetti.
Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bugünkü hava saldırısında rehin tutulan bir İsrailli askerin öldüğünü açıkladı.
Hamas, saldırıda bir İsrailli rehinenin de yaralandığını belirtti.