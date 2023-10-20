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Gündem Hamas 2 ABD'li anne ve kızı serbest bıraktı! 'Biden'ın iddialarının asılsız olduğunu kanıtladık'
Gündem

Hamas 2 ABD'li anne ve kızı serbest bıraktı! 'Biden'ın iddialarının asılsız olduğunu kanıtladık'

Yeniakit Publisher
2023-10-20 21:42:00 - 2023-10-20 23:01:14
Hamas 2 ABD'li anne ve kızı serbest bıraktı! 'Biden'ın iddialarının asılsız olduğunu kanıtladık'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ederken İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerine, hastanelere, ibadethanelere bomba yağdırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Akdeniz'e savaş gemilerini göndererek Hamas'ı terörist ilan ederken; Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

"Biden'ın iddialarının asılsız olduğunu kanıtladık"

 

Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.

Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin ABD ve İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.
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