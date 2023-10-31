Hamaney'e bağlı Keyhan Gazetesi: 'İran Filistin için İsrail ile savaşa girmeyecek'

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Keyhan gazetesi, Filistin'de devam eden çatışmalara ilişkin editöryel bir yazı yayınladı.

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana çatışmalar devam ederken İsrail-İran hattındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüp dönmeyeceği bir süredir tartışılıyor.

İran'dan gelen açıklamalar, İsrail'e karşı aktif bir çatışma içerisine girilmeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

Bu açıklamaların sonuncusu, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı İranlı medya yapılanmalarından biri olan Keyhan gazetesinden geldi.

İran lideri Hamaney'in imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmeni de Hamaney tarafından atanan gazetede yayınlanan editöryel yazıda, İran'ın hiçbir millet için savaşa girmeyeceği vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu doğrultuda Filistin için de İsrail ile savaşa girilmeyeceği ifade edildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Keyhan gazetesi, İslam Cumhuriyeti'nin Filistin savaş sahnesine neden girmediğini soranlara yanıt verdi.

Gazete şöyle yazdı: İslam Devrimi'nin söylemi milletlerin uyanışı ve güçlenmesine dayanmaktadır ve elbette özgür olma iradesine sahip her mazlum milleti destekler ve güçlendirir ancak onun yerine savaşa girmez. Ve tam olarak bu strateji, Amerika'nın Batı Asya bölgesinde İran'a karşı çeşitli senaryolarını etkisiz hale getirmiştir."

Daha önce de Hamaney bağlantılı çeşitli gazeteciler tarafından yapılan açıklamalarda, İran'ın İsrail ile doğrudan bir savaşa girmeyeceği belirtilmişti.

Hamaney bağlantılı gazetecilerden Hasan Mafi şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayır. İran bunu yapmadı (ofansif bir pozisyona geçmedi). Ve İran'ın yüzlerce nükleer bombaya sahip radikal soykırımcı bir varlığa karşı tam teşekküllü bir savaşa gireceğini ve böylece 85 milyonu aşkın İranlının hayatını riske atacağını düşünenler İran hakkında hiçbir şey anlamıyor demektir."

İsrail doğrudan İran'ı hedef alan bir saldırı gerçekleştirmediği sürece, İran'ın İsrail'e karşı aktif bir pozisyon almayacağı düşünülüyor. Bunun yerine Lübnan, Suriye ve Irak'ta kendisine bağlı milis gruplar üzerinden düşük yoğunluklu çatışmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News

{relation id:1800845 slug:'siyonistlerin-gizledigi-video-savasa-giden-israilliler-birden-yere-yigildi'}

{relation id:1800845 slug:'siyonistlerin-gizledigi-video-savasa-giden-israilliler-birden-yere-yigildi'}