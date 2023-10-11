Hamaney'den şaşırtan İbranice paylaşım

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi. Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den İran açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda suç ortağı olduğunu yineleyerek, "İran'ın bu saldırıyı önceden bilip bilmediği veya bu saldırıyı planlamaya veya yönlendirmeye yardım edip etmediğini doğrulamış değiliz” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, İran'ın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında "suç ortağı" olduğunu yineleyerek, İran’ın bu benzeri görülmemiş saldırıya özel olarak destek sunduğunu gösteren hiçbir istihbarat bulunmadığını belirtti.

Sullivan, "Baştan beri İran'ın geniş anlamda suç ortağı olduğunu söyledik, çünkü Hamas'ın askeri kanadının finansmanında aslan payını onlar sağladı, eğitim sağladılar, destek sağladılar. İran'ın bu saldırıyı önceden bilip bilmediği veya bu saldırıyı planlamaya veya yönlendirmeye yardım edip etmediği sorusuna gelince, burada kürsüde durduğum an itibariyle bunu doğrulamış değiliz” dedi.

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Saldırılarda haber alınamayan ABD’lilere değinen Sullivan, 20’den fazla ABD vatandaşının kaybolduğuna inandıklarını belirterek, ancak bu sayının şu anda Hamas'ın esir aldığı ABD’lilerin sayısını yansıtmadığını aktardı. Sullivan, "Durumları hakkında bilgimiz yok ve ABD vatandaşlarının kesin sayısını doğrulayamıyoruz" dedi.

ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın saldırılarında en az 14 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamış, Hamas tarafından Gazze'de rehin tutulanlar arasında ABD vatandaşlarının da bulunduğunu söylemişti.