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Dünya Hamaney'den Filistinli savaşçılara tebrik
Dünya

Hamaney'den Filistinli savaşçılara tebrik

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:17:00 -
Hamaney'den Filistinli savaşçılara tebrik

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasında İran olduğu iddialarını yalanlayarak, "Rejim destekçileri ve işgalci rejimin kendisi ısrarla İran'ın bu operasyonun arkasında olduğunu söyleyip duruyorlar. Yanılıyorlar. Biz elbette Filistin'i ve mücadelelerini destekliyoruz. Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran Silahlı Kuvvetleri'nin mezuniyet töreni programında konuştu. İsrail-Hamas çatışmasına dair ilk kez konuşan Hamaney, "İşgalci rejim (İsrail), hem askeri hem de istihbarat anlamında onarılamaz bir yenilgi aldı. Yenilgi ifadesini herkes söylüyor. Ben bu yenilginin onarılamaz olduğunu vurguluyorum. Bu yıkıcı deprem İsrail rejiminin önemli ve kritik yapılarını yerle bir etti ve toparlanması kolay olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Operasyonu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz"

Hamaney, Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasında İran olduğu iddialarını yalanlayarak, "Rejim destekçileri ve işgalci rejimin (İsrail) kendisi ısrarla İran'ın bu operasyonun arkasında olduğunu söyleyip duruyor. Yanılıyorlar. Biz elbette Filistin'i ve mücadelelerini destekliyoruz. Bu operasyonu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ama onların 'bu iş Filistinli olmayanlar tarafından yapılmıştır' demeleri Filistin milletini tanımadıkları içindir. Bu milleti hafife aldılar ve yanıldılar" şeklinde konuştu.

"Bu vahşetin tepkisi çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olarak dönecek"

İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyaran Hamaney, "Filistinliler Gazze kuşatmasını kırarak Siyonistlerin askeri ve sivil yerleşim alanlarına girdikleri için İsrailliler mazlum mu oluyor? Filistinlilerden tokat yiyen zalim düşman, şimdi mazlum edebiyatı yapıyor. Bu rejim işgalci olduğu kadar mazlum değildir. İşgalcidir, zalimdir ama mazlum değildir. Şimdi kendilerini mazlum göstererek Gazze'de katliamlar yapıyorlar. İşgalci rejim yöneticileri ve bu rejimi destekleyenler bu yaptıklarının onların başına daha büyük belalar getireceğini bilmelidir. Bu vahşetin tepkisi çirkin yüzlerine daha ağır bir tokat olarak dönecek" ifadelerini kullandı.

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