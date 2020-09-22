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Dünya Hamaney: Irak’la savaşı akıllıca yönettik
Dünya

Hamaney: Irak’la savaşı akıllıca yönettik

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşı Tahran'ın "akıllıca yönettiğini" savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:05:00 -
Hamaney: Irak’la savaşı akıllıca yönettik

İki komşu ülke arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaşın 40'ıncı yılı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi'nde Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve diğer askeri yetkililerin katılımıyla tören düzenlendi. İran lideri Hamaney, törene video konferans yoluyla katılarak konuşma yaptı. Savaşta ABD, Sovyetler Birliği, NATO ve Batı ile Doğu Avrupa ülkelerinin de kendilerine karşı olduğunu savunan Hamaney, “Bazıları bir grubun hatasına dayanarak Kutsal Savunmanın tamamını tedbirsizlikle itham ediyor. Kesinlikle böyle değildir. İran-Irak Savaşı İran'ın en akıllıca yönettiği olaylardan biridir" ifadelerini kullandı.

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