Hamaney iddiaları yalanladı! “Hamas saldırısının arkasında İran yok, yapanların ellerinden öperiz”

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın cumartesi sabahı İsrail’e yönelik başlattığı saldırının ardından, İran’ın söz konusu saldırılarda rolü olduğuna ilişkin soru işaretleri ve iddialar gündeme getirilmişti.

İran, bu iddiaları bir kez daha yalanladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının arkasında Tahran’ın olduğu iddialarını yalanladı.

7 Ekim saldırısının ardından ilk kez televizyonda açıklama yapan Hamaney, İsrail'in "onarılamaz askeri ve istihbarat yenilgisinden" memnuniyet duyduğuna işaret eden açıklamalara da imza attı.

Hamaney, "Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öperiz" dedi ve bu felakete bizzat Siyonistlerin kendi eylemlerinin neden olduğunu vurguladı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını İran’ın planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söylemiş, iddiaları yalanlamıştı.