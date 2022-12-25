Ham çökelek Atilla Taş rezil kepaze oldu! Erdoğan'a hakaret etmeye kalkınca...

Gündemde kalma çabalarına bir yenisini daha ekleyen Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'ı kıskandı. Yıllarca "Ham Çökelek" lakabıyla tanınan Taş, Yılmaz Erdoğan'a "Otlu Peynir" deyince sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vuruldu.

Türkiye'nin milli değerlerine yönelik yaptığı skandal yorumlarla eleştiri oklarının hedefi haline gelen şarkıcı Atilla Taş, gündemde kalmak için bu kez farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Geçmişte çok sayıda provokasyona imza atan Taş, geçtiğimiz gün büyük bir törenle gerçekleşen ve Türkiye'nin kıymetli sanatçılarına takdim edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne göz dikti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ajda Pekkan, Gülbün Mesara, Hayreddin Karaman ve Aşık Veysel gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ödül alırken yıllardır hiçbir proje yapmayan Atilla Taş kıskançlık krizine girdi.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, sinema alanından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın ödül aldığını gören Atilla Taş ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Yılmaz Erdoğan yağlıya tuzluya karışmazdın bilirim. Hep soldan, insandan, haklardan dem vursan da, aslında düzenin adamı olduğunu da bilirdim hep. Bu fotoğrafla anılacaksın bundan sonra. Otlu peynir kokulu abimiz" ifadelerini kullandı.

"Ham Çökelek" sevdasından vazgeçemeyen Taş'ın "Otlu Peynir" ifadeleri kullanarak hakaret ettiğini düşünmesi sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Taş'ın kıskandığını savunan bazı sosyal medya kullanıcıları "Hayat boyu ham çökelek olarak kalacaksın ne eksik ne fazla", "Seni çağırsalar çökelerek giderdin" ve "Maden suyu iç bunun üzerine" şeklinde yorumlarda bulundu.

"Ülkeye zerre faydası olmayan bir şey üretmeyen sadece iktidara hakaret ederek gündemde kalan" şeklinde eleştirilen Taş'ın hakaret içerikli cümlesine henüz Yılmaz Erdoğan'dan yanıt gelmedi.