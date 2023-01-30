Ham bal hem zayıflatıyor hem de öyle faydaları var ki! Şimdi bunu yapın, büyük destek! Bomba tarif

Metabolizmanın yavaşladığı kış aylarında, vücudumuzda yağ ve toksin seviyesi artıyor. Yaz öncesi, kıştan kalma fazla kilolardan kurtulmak isterken,doğru bilinen birçok yanlışa başvuruyoruz. Kilo verme konusunda beslenme düzeninize ekleyeceğiniz besinlerle sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlayarak, vücudunuzu arındırarak toksinlerin atımına yardımcı olabilirsiniz.

Ham bal nedir sorusunun cevabını kısaca "filtreleme ve pastörizasyon işleminden geçirilmemiş baldır" şeklinde verebiliriz. Filtreleme işlemi balda doğal olarak bulunan polen, propolis gibi maddeleri ayrıştırmakta, pastörizasyon ise bazı besin ögelerini yok etmektedir.

Antioksidan etkisine sahip ham bal, toksinlerin atımını sağlarken, içerdiği vitamin, mineral, enzimler ile metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Yaz ayları yaklaştıkça, hızlı kilo vermek için uygulanan ve sağlığa ciddi zararları olan düşük kalorili diyetler, verilen kiloların hızlıca geri alınmasına neden oluyor.Yüz yıllardır doğal ilaç olarak kullanılan ham bal, antioksidan etkisi ve içerdiği vitamin, mineral, enzimler ile metabolizmayı hızlandırarak, kilo vermeye yardımcı oluyor.

Ham bal metabolizmayı hızlandırıyor

Ham balda bulunan minerallerin, vitaminlerin ve enzimlerin metabolizmayı hızlandırdığının altını çizen Honeyci Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Burun Güler,“Zayıflama diyeti denildiği zaman çoğumuzun aklına tatlı ve karbonhidrat olmayan katı diyetler gelir.

Doğruluk payı olmakla birlikte, tamamen doğru değildir. Ham balın içeriğindeki mineraller, B vitaminleri ve enzimler, metabolizmanın çalışması içinson derece önemlidir.Özellikle sabah aç karna tüketilen 1 tatlı kaşığı ham bal, tarçın ve ılık su bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlarken, verdiği tokluk hissiyle, daha az yememizi sağlar”ifadelerini kullandı.

Ham bal sporcuların kas kaybını engelliyor

Spor yaparken daha çok yağ yakmak adına önerilerde bulunan Güler,“Spor esnasında, 1 litre suya 1-2 tatlı kaşığı bal ve limon karışımı kan şekerimizin düşmesini engelleyerek, daha çok yağ yakmamızı ve kas kaybetmemizi engeller. Böylece daha kolay kilo veririz ve spor sonrası kas kaybına bağlı yorgunluklarımız da ortadan kalkar”dedi.

Yağ yakımını hızlandıran bal kürü

Bal ile yapılan ve yağ yakımını hızlandıran kürlere ilişkin tarifler veren Honeyci markasının kurucusu ve 32 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “Yarım taze limonun suyuna bir çay kaşığı ham bal ekleyin. Kaynattığınız bir bardak ılık hale gelen suya limonlu ballı karışımı ekleyin. Karışımı her sabah aç karnına için. Bu kür, toksinlerin daha kolay atılmasını ve kilo dengesinin korunmasını sağlar. İkinci önerimiz ise, sabah aç karnına, 1 tatlı kaşığı ham bal yiyebilirsiniz. Böylece, enerjik bir gün geçirebilirsiniz.” dedi.

Ham bal nedir?

Ham bal, 45 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ısıl işlem görmemiş, ayrıca polenleri tutacak şekilde filtre edilmemiş ve besin değeri kovandaki hali ile korunmuş bal anlamına gelmektedir.

Ham bal faydaları: Demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerin yanında, C, B1, B2, B3, B5 ve B6 gibi birden fazla vitamini de içerisinde barındıran ham bal, bağışıklık sistemini güçlendirme, kolesterol seviyesini düzenleme, yaraları iyileştirme ve cildi güzelleştirme gibi saymakla bitmeyecek birçok fayda sağlıyor ..

Ham bal zararları: özellikle bebekler ve bir yaşın altındaki çocuklar için zararlıdır. Botulizm zehirlenmesine sebep olabilir.

GERÇEK BAL NASIL ANLAŞILIR?

Balın kalitesi, hilesiz ve kalıntısız olmalarıyla ilgilidir. Hilesiz ve hiçbir kalıntı içermeyen ballar kaliteli olarak nitelendirilebilir. Çiçek balı ya da çam balı daha kalitelidir şeklindeki bir yaklaşım yanlıştır.

Ilık su içerisine eklediğiniz bal, çözünmeden kalıyorsa gerçektir.

Gerçek bal, kaşığınıza aldığınızda uzama yapar, eğer katı bir şekilde kaşığınızda kalıyorsa sahtedir.

Gerçek bal, şekerlenir.

Buzdolabında uzun süre bekletildiğinde krem, tereyağ kıvamına geliyorsa gerçektir.

Kağıt havlu üzerine koyduğunuz bal, emilmiyorsa gerçek baldır.

Gerçek bal soğuk havada donma yapmaktadır.

Fazla yendiği zaman genizde hafif yanma yapması, balın gerçek olduğunu göstermektedir.

Gerçek ve katkısız bal, ateşe dayanıklıdır; yanmaz.



