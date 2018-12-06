Halüsinasyon nedenleri nelerdir?

Halüsinasyonun sebebine bağlı olarak bir psikiyatriste ya da nöroloğa görünmek gerekir. Tedavi sürecinde hastaya sağlıklı davranışlar edinmesi, alkol ve sigara gibi alışkanlıklardan uzak durması, vücudunun ihtiyaç duyduğu düzeyde uyuması önerilir. Hayat düzeninde yapılan bu gibi değişikliklerin yanı sıra ilaç tedavisine ve psikoterapiye ihtiyaç duyulur.

HALÜSİNASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Görsel halüsinasyon: Gerçek olmayan şeylerin görülmesidir. Bu şey bir nesne, ışık, insan figürü olabilir.

KOKU HALÜSİNASYONU: Koku duyusunu etkileyen halüsinasyon çeşididir. Koku halüsinasyonunda hoş bir koku alınabilir ya da kişi kendi kokusundan tiksinebilir.

İŞİTSEL HALÜSİNASYON: Halüsinasyonun en yaygın çeşididir. Bu ses normal veya sinirli bir şekilde bir şeyler anlatan insan sesi olabilir anlamsız bir ses de.

DOKUNSAL HALÜSİNASYON: Birinin vücuduna dokunduğunu hissetmek veya herhangi bir hareket hissetmektir.

HALÜSİNASYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Bunama, hezeyan, şizofreni gibi mental hastalıklar halüsinasyonun en yaygın sebepleri arasındadır.

Yeterince uyumamak halüsinasyona sebep olur.

Parkinson hastalığı, epilepsi, psikoz, depresyon ilaçları halüsinasyonları tetikler.

Tüm bunların yanı sıra, aşağıdaki problemler de halüsinasyon yaşanmasına sebep olur:

Epilepsi

Sağırlık

Körlük

Görüş problemleri

Hastalık nöbetleri

Sosyal hayattan izole olmak

Migren

Yüksek ateş

AIDS

Beyin kanseri

Karaciğer yetmezliği